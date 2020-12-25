إنشاء قنصلية أمريكية بالصحراء المغربية

المصدر: (واشنطن - وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، بدء عملية إنشاء قنصلية لبلاده في الصحراء المغربية.

وغرد بومبيو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالتأكيد على بدء ممارسة المهام الدبلوماسية الأمريكية، فور الانتهاء من إنشاء القنصلية. وتابع: «نتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإشراك شعوب هذه المنطقة».

وفي 10 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وقبل 10 أيام، افتتحت مملكة البحرين قنصليتها الجديدة في مدينة العيون المغربية، وسط احتفاء رسمي بالحدث التاريخي.

وأصبحت البحرين ثالث دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز