البحرين تستضيف اجتماعاً تحضيرياً للقمة الخليجية الأحد

المصدر: المنامة - بنا

أعلن وزير الخارجية البحريني د.عبداللطيف بن راشد الزياني استضافة المملكة الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيراً للدورة الـ41 لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها العاصمة السعودية الرياض.

وقال الزياني إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقاً للأهداف المرجوة في المستقبل.

وأكد الزياني أن مملكة البحرين سوف تتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة اعتباراً من يناير المقبل بقيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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