الهجرة المصرية تناشد مواطنيها تأجيل سفرهم لهذا السبب

المصدر: وكالات

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج كل المصريين الراغبين في العودة إلى عملهم خارج البلاد تأجيل سفرهم حتى تتضح الصورة بشكل كامل بشأن تعليق حركة الطيران وفتح المجال الجوي، وأن يكون السفر في حالة الضرورة القصوى حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن حركة الطيران خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وذكرت وزارة الهجرة - في بيان - أن الوزيرة تتابع سير العمل بغرفة عمليات وزارة الهجرة، وموقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، من بينها الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأكدت مكرم أن أزمة العالقين المصريين بالخارج ظهرت مرة أخرى عقب تعليق الطيران بعدد من الدول.

من جانبه، أوضح اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات - خلال استعراضه لعدد العالقين الذين تواصلوا مع غرفة العمليات عبر الوسائل المختلفة أو قاموا بالتسجيل باستمارة العالقين التي أعدتها وزارة الهجرة - أن عدد من قام بالتسجيل وصل لـ 1150 من المصريين العالقين في الخارج، وشملت رغباتهم سواء باستكمال الرحلة والبقاء في الدولة العالق بها حتى يتم فتح الطيران.

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