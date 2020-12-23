المغرب يسجل 2646 إصابة جديدة بكورونا و30 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة المغربية،أمس الثلاثاء، تسجيل 2646 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 420648 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3902341 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7030 حالة.

وتم التأكد من 2791 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 382925.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز