ملادينوف يعتذر عن عدم تمكنه من تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا

المصدر: أ ف ب

أبلغ الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنّه لن يتمكّن من تولّي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا العام المقبل، بحسب ما قال متحدّث باسم المنظّمة الدوليّة أمس الثلاثاء.

يشغل ملادينوف (48 عاماً) منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ 2015.

وكان مجلس الأمن الدولي أعطى في الآونة الأخيرة غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين ملادينوف مبعوثًا إلى ليبيا خلفًا للّبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس لدواع صحّية.

لكنّ ملادينوف أبلغ غوتيريش بأنّه سيستقيل من الأمم المتحدة عندما تنتهي وظيفته الحاليّة في 31 ديسمبر، بحسب ما قال المتحدّث باسم المنظّمة ستيفان دوجاريك.

وأوضح دوجاريك أنّ "ملادينوف أبلغ الأمين العام في رسالة، بأنّه اتّخذ هذا القرار لأسباب شخصيّة وعائليّة"، مضيفًا أنّ الأمم المتحدة تبحث عن مرشّحين محتملين" لكنّ المبعوثة بالإنابة ستيفاني ويليامز ستبقى في المنصب في الوقت الحالي.

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