قرقاش: منصات قطر الإعلامية مصمّمة على تقويض أي اتفاق

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن منصات قطر الإعلامية تبدو مصممة على تقويض أي اتفاق في الخليج العربي، رغم أن الأجواء السياسية والاجتماعية تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة.

وقال قرقاش في «تغريدة» نشرها على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.

ظاهرة غريبة وصعبة التفسير».

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