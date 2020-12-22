الصحة السعودية: لم يتم رصد أي حالة لكورونا المتحور حتى الآن

المصدر: وكالات

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد فيروس كورونا المتحور في المملكة.

وعقدت وزارة الصحة السعودية مؤتمراً صحفياً بشأن فيروس كورونا المتحور، أكد خلاله المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي أنه لم يتم رصد السلالة المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة حتى الآن، مشيراً إلى أن الهدف من تعليق السفر تقليل احتمال دخول أشخاص مصابين بهذا التحور.

وأضاف: "تثبت المملكة مجدداً اهتمامها بصحة الانسان وتضعها أولاً، وحرصها على سلامة المواطن والمقيم، والخطوات الاستباقية والوقائية ستساهم في سلامة المجتمع وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة." وفقاً لصحيفة الرياض.

من جهته قال الدكتور عبدالله عسيري إنه تم تسجيل آلاف الطفرات في فيروس كورونا حول العالم ولم يكن لها أثر واضح على سرعة انتشاره أو ضراوته، مبينا أن هذا التحور الذي تم تسجيله في بريطانيا لا يسبب تزايد في معدل الوفيات.

وشدد القويزاني على أن متابعة الوضع الوبائي عالميًا لمدى انتشار السلالات والطفرات الجديدة للفايروس مستمراً، ودراسة أثر التحور في الطفرات على الوضع الوبائي والإكلينيكي، وأن هذه السلالة من المحتمل أنها ذات أثر على سرعة الانتشار.

وأوضح استمرار البرنامج الوطني لدراسة تسلسل الجينوم الكامل لفيروس كورونا (كوفيد-19) بعمل التسلسل الجيني للحالات الإيجابية للقادمين من الدول الأوروبية أو من أي دولة ظهر فيها الوباء

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