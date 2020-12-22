وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب

المصدر: أ ف ب

وصلت اليوم "الثلاثاء" أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب في خطوة تعكس استئناف البلدين علاقاتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه مستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر والمستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

تأتي هذه الزيارة التي تنقل وقائعها مباشرة السفارة الامريكية في الرباط في أعقاب إعلان المغرب في 10 ديسمبر استئناف علاقاته مع إسرائيل، في موازاة إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

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