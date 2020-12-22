رئيس المحكمة التي تحاكم البشير يتنحى ويكشف السبب

المصدر: أ ف ب

أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم رئيس المحكمة التي تحاكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 متهما آخرين، تنحيه عن منصبه "لأسباب صحية".

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي "هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. أعلن التنحي لأسباب صحية"، موضحا أنه يعاني "من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن أي توتر".

وعقدت المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، 11 جلسة.

وشكر ابراهيم رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله على قبولها قراره بالتنحي.

وقال إن "الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير المقبل وأنا واثق في اي واحد من الزملاء يتولى القضية".

وكانت هذه المحاكمة بدأت في 21 يوليو.

ويواجه عمر البشير (76 عاما) و27 متهمًا آخرين من عسكريين ومدنيين، تهماً مختلفة من بينها إسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديموقراطية قبل 31 عاما.

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