قرقاش: الأجواء السياسية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تطلُّع الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي إلى إنهاء أزمة قطر من خلال البحث عن وسيلة مثلى تضمن التزام الدوحة، مبدياً استغرابه من المنصات الإعلامية القطرية التي تصرّ على تقويض أي اتفاق.

وقال معاليه، اليوم، في حسابه الرسمي على "تويتر": "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

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