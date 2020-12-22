الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في بغداد

المصدر: أبوظبي ــ وام

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت السعودية ومصر عن إدانتهما الشديدة لهذا العمل الإرهابي.

وكانت المنطقة الخضراء في بغداد قصفت أول من أمس بخمسة صواريخ كاتيوشا. وتتعرض المنطقة شديدة التحصين، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، في الفترة الأخيرة، إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن المنفذين.

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في بغداد

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