قرقاش: المبادرة الآن بيد اليمنيين للبناء على اتفاق الرياض

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية خلال العام الجاري، مشدداً على أن المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «تشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض هو التطور الأهم في الأزمة اليمنية في 2020».

وأضاف معاليه: «جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة ثبتت الاتفاق لما هو في مصلحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي»، واختتم معاليه تغريدته بالقول: «المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني».

ورحبت الإمارات في وقت سابق بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن، معربة عن أملها في أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسي وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في استقراره وأمنه.

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