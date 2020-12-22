ارتفاع عدد اللاجئين الي السودان من إقليم تيغراي الإثيوبي

المصدر: (الخرطوم-وكالات)

رغم انتهاء المعارك الرئيسة في إقليم تيغراي الإثيوبي، أعلن السودان أمس ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الدولة الجارة إلى أكثر من 54 ألف لاجئ.

واستقبلت ولايتا كسلا والقضارف في السودان 705 لاجئين جدد حتى السبت الماضي ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 54526 لاجئاً.

وقالت معتمدية اللاجئين إن مركز حمدايت استقبل 442 لاجئاً جديداً، بينما استقبل مركز القرية (8) 263 لاجئاً. وأشار إلى أن العدد الكلي للاجئين الذين وصلوا إلى حمدايت بلغ 36 ألفاً و880 شخصاً، بينما بلغ في مركز القرية (8)، 17 ألفاً و647 لاجئاً، بينما رحل منهم 20 ألفاً و437 إلى مركز أم راكوبة.

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