50 ألف دولار تأمين لكل مصري يصاب بكورونا بعد سفره للخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المهندس تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة برايم، أن مصر من أوائل دول العالم التي تمنح مواطنيها تأميناً صحياً في الخارج في حال الإصابة بفيروس كورونا. موضحاً أنه سيكون هناك 50 ألف دولار تأمين لكل مصري يصاب بفيروس كورونا بعد سفره للخارج، وذلك لتحمل تكاليف علاجه في البلد الموجود فيها لمدة 3 أشهر من سفره من مصر.

وأوضح وجيه في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التأمين يشمل إقامة الفرد في البلد المسافر لها لمدة 3 أيام.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإنه سيتم تزويد المسافر بعد إجراءه تحليل كورونا قبيل السفر وظهور نتيجته سلبيه، شهادة تأمين صحية ومعها كتيب صغير به لوكيشن يحدد مواقع بعض المستشفيات التي سيتوجه لها في البلد المسافر له.

وأضاف أن هذا القرار يشمل كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تلزم الوافدين إليها من مصر بعمل تحليل كورونا «البي سي أر».

واستطرد وجيه أنه لا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال السفر للوقاية من كوورنا، مشيرا إلى أن الإغلاق يؤدي لوجود خسائر مادية إلى جانب الخسائر الصحية.

ولفت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكلفة العلاج من كورونا في الخارج، مشيرا إلى أنه تم عمل الاتفاق مع واحدة من أكبر شركات التأمين.

وعبر وجيه عن قلقه من موجة كورونا الثانية التي تشهد انتشارًا أكبر للعدوى بفيروس كورونا.

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