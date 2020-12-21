الجوازات السعودية تكشف أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية أن أقصى فترة تمديد لتأشيرات الزيارة في المملكة هي 180 يوما.

جاء ذلك في رد مديرية الجوازات عبر حسابها بموقع "تويتر" على سؤال لأحد الأشخاص بشأن الفترة القصوى لتمديد التأشيرة.

وقال صاحب السؤال: "تم الموافقة علي تأشيرة زياره عائليه للزوجة .. كم المدة القصوى المسموح لها بالتجديد ؟"وردا على التساؤل قالت مديرية الجوازات في تغريدة لها إن :" التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن 180 يومًا".

وأوضحت المديرية أنه "يمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك".

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