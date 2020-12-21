الجيش الليبي يشن ضربات على مهربين قرب الحدود مع السودان

المصدر: (طبرق - وكالات )

نفذ الجيش الليبي عدداً من الضربات ضد المهربين قرب الحدود الجنوبية مع السودان وتشاد، في إطار جهوده لتأمين حدود البلاد. وأكد المكتب الإعلامي للكتيبة، أن «الأوامر الصادرة عن القيادة العامة للجيش الليبي تقضي بضرورة ضبط الأمن وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين ومهربي الوقود والسلع».

وتضمنت الضربات ضبط 21 مهاجراً غير شرعي، من قبل إحدى دوريات الكتيبة، بعد أن أنزلتهم عربات التهريب بالقرب من الحدود الليبية. وسلمت الكتيبة المتسللين إلى مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الكفرة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى دولهم. كما تمكنت القوات من ضبط شاحنتي وقود أثناء محاولة تهريب البنزين لدولة الجوار، و3 سيارات لتهريب التبغ وبعض السلع الأخرى بطرق غير شرعية. وفي الـ3 أشهر الأخيرة تمكن الجيش الليبي من ضبط العديد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية كما ضبط في 6 أبريل الماضي عصابة منقبين عن الذهب من جنسية أفريقية قرب سلسلة جبال العوينية.

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