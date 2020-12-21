قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية

المصدر: (دمشق - سانا)

قتل عنصران وأصيب آخرون من قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، جراء هجمات طالت تحركاتهم وآلياتهم من قبل مجهولين في ريفي الرقة ودير الزور.

وأفادت مصادر بأن مجهولين نفذوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة على نقاط تمركز عناصر «قسد» في محيط قرية مشيرفة قرب مدينة عين عيسى شمال الرقة، ما أسفر عن مقتل عنصرين من «قسد».

وفي ريف دير الزور أشارت مصادر محلية إلى أن سيارة عسكرية تتبع «قسد» تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة في محيط مدينة الشحيل بالريف الشرقي للمدينة، ما تسبب بإصابة عدد من عناصر هذه القوات.

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