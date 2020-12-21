الكاظمي: حريصون على بناء أفضل العلاقات مع الكويت

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، عن حرص بلاده على بناء أفضل الروابط وسبل التعاون مع دولة الكويت في جميع القطاعات.

وأوضح الكاظمي خلال استقباله سفير الكويت في العراق سالم غصاب الزمانان أن العراق يسعى من «أجل المزيد من التعاون المشترك مع الكويت وبما يؤمّن استقرار المنطقة ورفاه شعوبها».

ووجّه رئيس الوزراء الدعوة إلى رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح الخالد الصباح، لزيارة العراق من أجل مزيد من التعاون المشترك.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون بين البلدين الجارين وتمتين العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ومتابعة المِنح التي سبق أن قدّمت إلى العراق، خلال مؤتمر إعادة الإعمار الذي استضافته الكويت عام 2018.

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