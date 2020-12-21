خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات بجهود السعودية والإمارات

المصدر: الرياض-وكالات

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات، وأشار إلى أن السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى بر الأمان، كما شدد على أن المملكة مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نهج ثابت، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

ورحب نائب وزير الدفاع السعودي بتنفيذ اتفاق الرياض، واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية، وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر: «دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين، لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار». وتابع: «تحقق هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن كونه وطناً أمام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم».

وأضاف: «تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، كما أكد أن المملكة تتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال.

تلبية التطلعات

بدوره، أمل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بأن يسهم تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن بتحقيق الاستقرار. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: «نبارك للأشقاء اليمنيين تشكيل الحكومة الجديدة، التي تأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض». وأضاف:«نتطلع لأن يسهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في حل سياسي ينهي الأزمة الحالية». وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.

ترحيب عربي

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة. وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة في بيان عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الحل الشامل للأزمة اليمنية. كما أعرب عن تقديره للجهود السعودية المتواصلة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ولكل الجهود العربية والدولية المخلصة. (القاهرة - وام)

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