الشیخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح في سطور

المصدر: كونا

فقدت الكویت الیوم "الإحد" المغفور له بإذن الله تعالى الشیخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح حیث كان أحد أبنائھا الأوفياء الذین بذلوا الكثیر من العطاء لخدمتھا في مختلف المجالات السیاسیة والاجتماعية والثقافیة والاقتصادیة.

ولد الراحل في 27 أبريل 1948 وھو الابن الأكبر لأمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه.

وتقلد الراحل عدة مناصب منھا المستشار الخاص لسمو ولي العھد وسمو رئیس مجلس الوزراء دیسمبر 1999.

كما تقلد الراحل منصب وزیر شؤون الدیوان الأمیري 2006 كما كان المغفور له بإذن الله مؤسسا وعضوا لجمعیة حمایة المال العام الكویتیة.

وكان آخر المناصب التي تقلدھا الراحل الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح رحمه الله منصب النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع وذلك في التشكیل الحكومي الـ 35 لدولة الكویت في عام 2017 واستمر فیه حتى نوفمبر 2019 .

وفي مجال التجارة والاستثمار فقد كان للراحل عدة نشاطات حیث أسس شركة "فتوح القابضة" وشركة مشاریع الكویت القابضة إلى جانب اهتمامه بالجانب الثقافي حیث أسس دار الآثار الإسلامية وھي المؤسسة الثقافیة الكویتیة القائمة على "مجموعة الصباح الأثریة"

إضافة إلى كونه عضواً فخریاً في مجلس أمناء متحف المترو بولیتان - بولایة نیویورك الأمریكیة.

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