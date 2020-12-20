1500 امرأة لخدمة زائرات المسجد الحرام

المصدر: البيان الإلكتروني

جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حوالي 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، منھن 600 امرأة في وكالة الشؤون الفنیة والخدمیة بالرئاسة، و50 للعربات الكھربائیة، و850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطویریة النسائیة موزعات ما بین (وكالة الشؤون التطویریة النسائیة، والوكالة المساعدة للشؤون الإداریة الخدمیة، والوكالة المساعدة للشؤون التوجیھیة والعلمیة).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس یعمل 50 %منھن في الإدارة العامة للشؤون الخدمیة والتابع لھا إدارة الأبواب، والساحات وخدمات التنقل، والتطھیر والسجاد، ووحدة سقیا زمزم، والبقیة موزعات على الإدارات التالیة (الإدارة العامة للشؤون التوجیھیة والإرشادیة، والإدارة العامة للشؤون العلمیة والفكریة، وإدارة الآداب والشؤون التربویة، والإدارة العامة للشؤون الإداریة والتخطیط والتمیز المؤسسي والتقنیة، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلیة)

وأكدت وكیلة الرئیس العام للشؤون التطویریة النسائیة الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن ذلك یأتي ضمن خطة الرئاسة المستقبلیة للمبادرات التحولیة 2024، والتي تھدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمین الشریفین، إلى أعلى مستویات الجودة بما یتوافق مع التطلعات الكریمة من القیادة الرشیدة -أیدھا الله-، وإلى تمكین المرأة وخدمتھا لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما یتوافق مع رؤیة المملكة 2030.

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