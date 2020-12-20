في ذكرى الثورة.. البرهان يجدد عهد الجيش مع السودانيين

المصدر: (الخرطوم- وكالات)

جدد القائد العام للقوات المسلحة في السودان، عبد الفتاح البرهان، العهد مع الشعب، بأن يظل الجيش الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، هنأ البرهان، الذي يتقلد أيضاً رئاسة مجلس السيادة، التهاني للسودانيين، بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر 2018، والتي صادفت أمس السبت. وتمنى أن ينعم السودان بالحرية والسلام والعدالة.

وشهدت الخرطوم أمس، مظاهرات متفرقة في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وقد تجمعت في مناطق مختلفة في شارع الستين ومحطة سبعة بالصحافة، وشارع الحرية ومناطق أبو حمامة، وبعض مناطق بحري، وأم درمان، مواكب تضم آلاف الشبان.

ومن المفارقة، أن كل ألوان الطيف السياسي من مؤيدي الحكومة ومعارضيها وما بينهم، باركوا هذه المظاهرات، ودعوا أنصارهم للمشاركة فيها. وردد المتظاهرون شعارات مختلفة تنادي بإصلاح مسار الثورة ومعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، فيما تردد شعار دعم إصلاحات الجيش.

وكشفت مصادر إعلامية سودانية، أنه تم إحراق بعض الإطارات، ووضع المتاريس في بعض الطرقات، لكنه لم يتم رصد أي أعمال عنف، مشيرة إلى أن الشرطة عمدت إلى إغلاق منطقة وسط الخرطوم والشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة، وأغلقت بعض الجسور ضمن الإجراءات الاحترازية.

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