السوادن يرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع إثيوبيا

المصدر: أ ف ب

أرسلت القوات المسلحة السودانية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا وفق ما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم "السبت"، بعد أيام من كمين نصبته ميليشيا إثيوبية وقتل خلاله عسكريون سودانيون.

ووفق للوكالة، "واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902. وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي".

وتشهد المنطقة الحدودية الشرقية باستمرار حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون أراضي يؤكد السودان إنها داخل حدوده.

وقام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي "الخميس" بزيارة للمنطقة الحدودية استغرقت ثلاثة ايام بعد يومين من مقتل أربعة جنود بينهم ضابط وإصابة 27 بجروح إثر كمين تعرضت له قوة من الجيش السوداني، وفق وسائل الإعلام السودانية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية "الأربعاء" أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين الثلاثاء داخل الأراضي السودانية في منطقة ابو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة "القوات والمليشيات الإثيوبية" بتنفيذه.

ويشهد السودان، ولا سيما ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا، أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ إليها هرباً من الحرب في إقليم تيغراي، وفقًا للأمم المتحدة.

وخلال زيارة لإثيوبيا "الأحد"، التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نظيره أبيي أحمد بشأن استئناف أعمال ترسيم الحدود بين البلدين.

وقد قللت أديس بابا من أهمية الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون وأكد رئيس وزرائها أحمد "الخميس" على قوة العلاقات "التاريخية" بين البلدين.

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