قرقاش: الربيع العربي فاقم أزمات المنطقة وحكم التاريخ سيكون عسيراً

المصدر: (دبي - البيان)

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات بلا رؤية أو علاج.

وأضاف معاليه في تغريدات على «تويتر»: «بينما تمر على العالم العربي الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربي، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموي، تختلف عن التقييم الغربي»، مشيراً إلى أنّ الحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع وغياب المشروع التنموي، هي ما ارتسم في ذاكرتنا العربية.

ولفت معاليه، إلى أنّ حكم التاريخ سيكون عسيراً وبالغ القسوة، موضحاً أنّه كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربي في بداياته، وسرعان ما انكشف غول الأيديولوجيا والعنف.

وأردف معاليه أنه بانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج مجتمعاتنا العربية.

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