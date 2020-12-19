وصول داعشي تونسي إلى ليبيا عبر تركيا

المصدر: (بنغازي - وكالات)

كشفت مصادر إعلامية أن الإرهابي التونسي بلال الشواشي، المعروف بـ«أبو يحيى زكريا» وصل إلى ليبيا أخيراً قادماً من تركيا.

ووفق بوابة أفريقيا، يوجد الشواشي، وهو من مواليد فرنسا، الآن في المنطقة الشرقية، وقالت المصادر إنه إرهابي خطير، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، قررت في العام الماضي تجديد تجميد أمواله وموارده الاقتصادية ستة أشهر قابلة للتجديد.

والتونسي الشواشي، قيادي بارز سابق في تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في تونس، الذي توسع تحت قيادة أميره السابق، سيف الله بن حسين، أبوعياض، أحد أبرز مساعدي أسامة بن لادن السابقين في أفغانستان، ليشكل تنظيماً مماثلاً في ليبيا، سافر من تونس إلى ليبيا في 2013 ومنها إلى تركيا ليصل إلى سوريا، ويصبح قيادياً في جبهة النصرة، ومنها انتقل إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل انشقاقه عنه وهروبه إلى تركيا.

وسبق للسلطات التونسية اعتقال الشواشي في أكثر من مناسبة، قبل إطلاق سراحه في كل مرة، بضغط من حركة النهضة، خاصة بين 2011 و2013 التي كانت فيها النهضة تُسيطر مباشرة على وزارة الداخلية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز