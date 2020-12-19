القبض على إرهابي في الجزائر

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، إلقاء القبض على إرهابي في عملية بولاية جيجل شمال شرقي الجزائر. وقالت الوزارة في بيان: «تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو أبو الدحداح والذي التحق بالجماعات الإرهابية في عام 1994».

وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية ديسمبر الجاري أن ثلاثة متطرّفين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضافت في اليوم التالي إنّ جندياً جزائرياً قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها. وتأتي عملية القبض على أبو الدحداح، عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصاً يدعمون جماعات إرهابية في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية ديسمبر الجاري.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية، أنّ الجيش الجزائري أحبط خطة إعادة انتشار لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وقتل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب، عبدالمالك دروكدال، المعروف أيضاً باسم أبو مصعب عبدالودود، على يد القوات الفرنسية في شمال مالي، ولكن في نوفمبر أعلن التنظيم تعيين الجزائري والمقاتل المخضرم في القاعدة أبو عبيدة يوسف العنابي خلفاً له.

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