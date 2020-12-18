القبض على إرهابي خطير في الجزائر

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الخميس إلقاء القبض على "إرهابي خطير" خلال عملية في ولاية جيجل في شمال شرق الجزائر.

وقالت الوزارة في بيان "تمكّنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية تطويق وتمشيط بمنطقة تامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل (...) من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو (أبو الدحداح) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994".

وكانت الوزارة قد أعلنت في بداية ديسمبر أن ثلاثة إرهابيين قتلوا في اشتباكات مع الجيش في ولاية جيجل، وأضافت في اليوم التالي إنّ جندياً جزائرياً قُتل في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

وتأتي عملية القبض على الإرهابي أبو الدحداح الأربعاء عقب إعلان الوزارة اعتقال 17 شخصاً يدعمون "جماعات إرهابية" في مناطق واسعة من البلاد منذ بداية الشهر.

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