«خليفة الإنسانية» تواصل دعم القطاع الزراعي في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، دعم وتشجيع القطاع الزراعي في محافظة أرخبيل سقطرى، حيث وزعت أكثر من ثلاثة آلاف شتلة زراعية لمختلف أنواع الخضار والفواكه، على المزارعين في الشريط الساحل الغربي من الأرخبيل.

ووفق ما ذكره مصدر في مؤسسة خليفة الإنسانية، فإن توزيع هذه الدفعات من الشتلات الزراعية، يأتي ضمن رؤية المؤسسة لتطوير القطاع الزراعي بسقطرى، من خلال تشجيع السكان على زراعة الحدائق المنزلية، والمشاتل الزراعية، للحصول على الاكتفاء الذاتي من الخضار والفواكه، وتأمين احتياج الأسرة منها.

وأشار المصدر، إلى أن مؤسسة خليفة مستمرة في عملية إكثار شتلات الخضار والفواكه بكافة أنواعها، طيلة الموسم، من خلال مشاتلها الزراعية الموجودة في الأرخبيل، وتوزيعها على السكان، لتشجيعهم على انتهاج مهنة الزراعة، لما لها من أثر إيجابي في حياة المجتمع، في تأمين احتياجه من غذاء صحي وآمن.

من جانبه، ثمّن معرف مناطق الشريط الساحل الغربي، محمد سالم، دعم مؤسسة خليفة لمناطقهم في مختلف المجالات، ومنها القطاع الزراعي، من خلال توزيع الشتلات الزراعية، التي تساعد المواطنين على زراعة الحدائق المنزلية. وقال إنه، وبكل تأكيد، سيكون لهذا التوجه أثر إيجابي في حياة السكان خلال الفترة القليلة القادمة، منوهاً بجهود الفريق الزراعي للمؤسسة، ونشاطه الدائم من أجل تنمية الجزيرة، التي تعتبر الزراعة أحد مصادر العيش الأساسية لسكانها.

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