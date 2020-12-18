قيس سعيّد: لابدّ من استرجاع الأموال المنهوبة

المصدر: (تونس - وكالات)

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة والموجودة بدول الاتحاد الأوروبي. وأعرب الرئيس التونسي خلال استقباله، أمس، في قصر قرطاج، وزير الخارجية البرتغالي، أوغوستو سيلفا، الذي يجري زيارة إلى تونس، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع البرتغال والاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لتونس، الذي ستتولى البرتغال رئاسته الدورية خلال عام 2021.وتطرق الجانبان لملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بدل الاقتصار على الحل الأمني الذي ثبت محدوديته.

بدوره، أعرب وزير الخارجية البرتغالي، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لاسيّما في مجال دفع الاستثمار، مؤكداً عزم البرتغال مواصلة دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة. وكان الرئيس التونسي أكد، أول من أمس، خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه «لا مجال لترك المتآمرين يتآمرون على تونس وستأتي اللحظة التاريخية التي نبين فيها كل الحقائق للشعب التونسي، سيعرف الشعب من هو المخلص».

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