الكويت: قمة خليجية في الرياض 5 يناير

المصدر: (الكويت-وكالات‏)

أعلن وزير خارجية الكويت حمد ناصر المحمد الصباح، أمس، في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الإنترنت، أن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير. وأشار الوزير الكويتي إلى التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة «كورونا»، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

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