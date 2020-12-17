تعليق الرئيس المصري على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تمنى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي ماكرون، والذي أصيب اليوم بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.

وقال الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا،وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء، حفظ الله جميع شعوب العالم».

وأعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 ديسمبر الحالي.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أنهم يحاولون معرفة مكان وكيفية إصابته بالمرض.

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