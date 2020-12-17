السعودية تعلن وصول أول شحنة من لقاح «كورونا»

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة تسلّمت أول شحنة من لقاح كورونا أمس. وقال الربيعة في بيان صحافي إن «المملكة سوف تبدأ توزيع لقاح كورونا خلال الأيام الثلاثة المقبلة». وأضاف إن لقاح كورونا سوف يعطى مجاناً للمواطنين والمقيمين، بمن فيهم مخالفو نظام الإقامة والعمل.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي من قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أول من أمس حتى ظهر أمس، أكثر من 150 ألف شخص. وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الوزارة أعلنت أول من أمس، مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة «مأمونية وفاعلية اللقاح نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة».

كما حدّدت «الصحة» الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة مثل الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هي المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة، الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، فيما تستهدف الفئة في المرحلة الثالثة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

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