واشنطن تبلغ الأمم المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء

المصدر: (دبي - وكالات)

أبلغت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة، رسمياً، بموقفها الجديد من الصحراء، الذي يعترف بسيادة المغرب الكاملة عليها. وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، في تغريدة، أمس الأربعاء، إن ممثلة الولايات المتحدة بالمنظمة الأممية، كيلي كرافت، بعثت بـ «رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تخبره فيها بالإعلان الرئاسي، الذي يعترف بمغربية الصحراء».

وجاء في الرسالة، أن «الولايات المتحدة تتشرف بتقديم إعلان الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء».

وأضافت أن «الرئيس دونالد ترمب، أصدر في الـ 10 من ديسمبر الجاري، إعلاناً يعترف بأن كل أراضي الصحراء، جزء من المملكة المغربية، وأن مقترح المغرب للحكم الذاتي، يمثل الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء».

وطلبت كيلي كرافت، من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يحيل الرسالة الأمريكية إلى أعضاء مجلس الأمن

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