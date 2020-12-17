«التعاون الخليجي» يرحب بتصنيف «سرايا المختار» تنظيماً إرهابياً

المصدر: (الرياض، القاهرة - وكالات)

رحّب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة تصنيف ما يسمى بـ«سرايا المختار» كمجموعة إرهابية عالمية.وأشاد الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، بالقرار «نظراً لما تشكله المجموعة الإرهابية من تهديد لأمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة والعالم».

وأشار إلى أنه «سبقت إدانة أفرادها بجرائم إرهابية، بما في ذلك قتل رجال الأمن والتخطيط لارتكاب أعمال الاغتيال والتخريب».

وأكد الحجرف على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، بنبذ كل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

من جهته، أكد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان ووقوفه التام مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في برقية تهنئة رفعها رئيس البرلمان عادل العسومي إلى ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين والذكرى الحادية والعشرين لتولي ملك البحرين مقاليد الحكم.

وثمَّن رئيس البرلمان العربي، في برقيته، الدور الكبير الذي يقوم به ملك البحرين وقيادته الحكيمة في دعم وحماية الأمن القومي العربي من خلال تبني سياسة خارجية رسّخت المكانة المتميزة لمملكة البحرين وعزَّزت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فاعل في دعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.

وأول من أمس، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف تنظيم «سرايا المختار» الموالي لإيران في البحرين «منظمة إرهابية».

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