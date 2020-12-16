من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟

المصدر: تونس – البيان

بعد أكثر من تسعة أشهر من استقالة المبعوث السابق اللبناني، غسان سلامة المفاجئة من منصبه، تم تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، بعدما وافق مجلس الأمن الدولي، على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ولد المبعوث الجديد في الخامس من مايو 1972 في صوفيا، وينحدر من أسرة تشتغل في الحقل الدبلوماسي.

وتخرّج ملادينوف في عام 1995 في جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي في صوفيا بدرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية، فيما حصل في عام 1996 على درجة الماجستير في دراسات الحرب من المعهد الملكي البريطاني عبر الانتماء المفتوح، قبل أن يعمل في الفرع البلغاري للبنك الدولي والمعهد الأوروبي في صوفيا.

وانتخب ملادينوف في عام 2001 عضواً في البرلمان عن حزب اتحاد القوى الديمقراطية، كما شغل منصب نائب رئيس مفوضية التكامل الأوروبية، وعضو لجنة السياسة الخارجية والدفاع والأمن.

وفي عام 2002 انتخب عضواً في المجلس التنفيذي الوطني، وأصبح في عام 2004 نائب رئيس الحزب، قبل استقالته في عام 2005.

وانتخب المبعوث الجديد في عام 2007 عضواً في البرلمان الأوروبي من حزب «مواطنون من أجل التنمية الأوروبية» المنتمي ليمين الوسط، ليشارك في عمل لجان الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسوق الداخلية وحماية المستهلك والسياسة الخارجية.

وتقلّد ملادينوف بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2009، منصب وزير الدفاع في حكومة بويكو بوريسوف، ومن ثمّ وزيراً للخارجية في يناير 2010، بعد استقالة الوزيرة روميانا زيليفا.

وفي إشرافه على الدبلوماسية البلغارية، أعلن عن نيته السعي لإقالة السفراء الذين كانوا عملاء سابقين لأمن الدولة والاستخبارات، وأطلق في نوفمبر 2010 مبادرة لتقليص عدد سفارات بلاده في الخارج لأسباب اقتصادية ليتم في عام 2011 إغلاق سفارات بلغاريا في عدة دول.

وشغل ملادينوف بين أغسطس 2013 وفبراير 2015، منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ثمّ منسق خاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وممثل الأمين العام الشخصي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في عام 2015.

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