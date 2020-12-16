برسالة خطية .. أمريكا تُبلغ الأمم المتحدة رسمياً بموقفها الجديد من الصحراء

المصدر: وكالات

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة رسمياً بموقفها الجديد من الصحراء، الذي يعترف بسيادة المغرب الكاملة عليها.

وأكد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن ممثلة الولايات المتحدة بالمنظمة الأممية، كيلي كرافت بعثت بـ"رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تخبره فيها بالإعلان الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء".

وبحسب الرسالة التي نشرها العثماني في حسابه الرسمي على " تويتر " فإن الولايات المتحدة تتشرف بتقديم إعلان الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

وأكدت الرسالة أن الرئيس دونالد ترمب أصدر في الـ10 من ديسمبر الجاري، إعلاناً يعترف بأن كل أراضي الصحراء جزء من المملكة المغربية، وأن مقترح المغرب للحكم الذاتي، يمثل الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

وطلبت كيلي كرافت من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن يحيل الرسالة الأمريكية إلى أعضاء مجلس الأمن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في الـ10 من ديسمبر الجاري، التوقيع على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو، مؤكداً أن مقترح المغرب بمنح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته "جاد وواقعي وهو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

رسالة ممثلة #الولايات_المتحدة_الأمريكية بالأمم المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تخبره فيها بالإعلان الرئاسي الذي يعترف بمغربية #الصحراء وفيه: "إن كل أرض الصحراء الغربية جزء من #المملكة_المغربية ". pic.twitter.com/rxj9Dhy43B — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) December 15, 2020

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