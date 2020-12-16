«سرايا المختار» على قائمة الإرهاب الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

أضافت الولايات المتحدة، أمس، مجموعة «سرايا المختار» الإرهابية التي نفذت أعمالاً تخريبية في البحرين إلى إحدى قوائمها للكيانات المتهمة بالإرهاب، واتهمتها بالتخطيط لهجمات على الجيش الأمريكي المتمركز في البحرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان، إن مجموعة سرايا المختار عُوقبت بناءً على معلومات تفيد بأنها تتلقى الدعم المالي واللوجستي من الحرس الثوري الإيراني.

ويخضع الحرس الثوري منذ عام 2019 لعقوبات بعد أن صنفته واشنطن «منظمة إرهابية أجنبية».

وأضاف وزير الخارجية أن «سرايا المختار بنفسها تحدد هدفها بأنه الإطاحة بالحكومة البحرينية للسماح لإيران بممارسة نفوذ أكبر في البحرين.. هذه المجموعة خططت لهجمات ضد الجيش الأمريكي في البحرين وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين». يهدف تصنيف المجموعة ضمن القائمة السوداء الأمريكية إلى حرمانها من الموارد من خلال تجميد جميع أصولها في الولايات المتحدة إذا وُجدت ومنع تعاملها من خلال النظام المالي الأمريكي.

ترحيب بحريني

ورحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة بتصنيف ما يسمى «سرايا المختار» كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم، باعتبارها خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم الإرهابي المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله. وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.

أحكام سابقة

وكانت محكمة بحرينية قد أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق 18 متهماً في تنظيم «سرايا المختار» الإرهابي، بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى سرايا المختار الإرهابية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز