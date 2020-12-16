دول عربية تبدأ بإعطاء لقاح «كورونا»

المصدر: (عواصم - وكالات)

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس، عن حملة تطعيم للقاح فيروس كورونا. وفي الأردن، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر/‏‏‏بايونتيك، فيما أكد السودان أنه حصل على 8.4 ملايين جرعة لقاح.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، مشرّعة الأبواب أمام المواطنين والمقيمين للتسجيل للحصول على لقاح فايزر/‏‏‏بيونتيك بعدما أجازت استخدامه الأسبوع الماضي.

في الأردن، منحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة طارئة لاستعمال لقاح فايزر/‏‏‏بايونتيك، على ما أفاد مصدر رسمي أمس. وأعلن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات أن «المؤسسة قامت بإعطاء إجازة طارئة» لاستعمال للقاح في الأردن. وأشار إلى أنه «يجري الآن أيضاً دراسة إجازة استخدام لقاحين آخرين لشركتين تختصان باللقاحات».

وفي الخرطوم، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس، أنّ بلاده حصلت على 8.4 ملايين جرعة لقاح مضادّ لـ «كورونا» ستخصّص لتحصين «القطاعات الأكثر تعرّضاً للمرض ولا سيّما القطاع الطبّي».

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