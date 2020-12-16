كوشنر على رأس وفد أمريكي إسرائيلي إلى المغرب الأسبوع المقبل

المصدر: (واشنطن - رويترز)

قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، سيتوجّه إلى المغرب الأسبوع المقبل على رأس وفد أمريكي - إسرائيلي، لإجراء مناقشات بشأن اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول لوكالة «رويترز»، إن الوفد الأمريكي والفريق الإسرائيلي سيستقلون أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كدليل على إحراز تقدم بعد الاتفاق الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه.

ووفقاً للوكالة، فإنه من المتوقع أن يغادر كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الأمريكية آدم بوهلر، إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وتوقع المسؤول أن تكون شركة «العال» الإسرائيلية، هي الطائرة الأولى التي ستذهب في رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، وسيستقلها فريق كوشنر ووفد برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلن ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقاً بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ويوم الأحد الماضي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، «إن العلاقات بين المملكة وإسرائيل كانت «طبيعية أصلاً»، قبل اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة الذي أعلن عنه الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

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