«خليفة الإنسانية» تدعم قطاع التعليم في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

بدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية، أنهت كلية المجتمع في محافظة أرخبيل سقطرى، الفصل الدراسي الأول، وبدأت امتحانات هذا الفصل في مختلف التخصصات. ومع بدء كلية المجتمع في الأرخبيل، الامتحانات النصفية للعام الدراسي 2020-2021 في كافة التخصصات الفنية، أعرب عميد الكلية، نديم العزيبي، عن عظيم امتنانه وشكره لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، على ما تقدمه من دعم مستمر للكلية، والذي مثّل محوراً أساسياً في استمرار ونجاح العملية التعليمية في الكلية.

وأوضح العزيبي، أنّ تدشين الامتحانات يأتي وفقاً لخطة التقويم الأكاديمي للكلية المقرة للعام الدراسي الحالي الذي تم بنجاح، مؤكداً أنّ عمادة الطلاب وهيئة التدريس، بذلتا قصارى جهدهما بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، لتجاوز الصعوبات الناتجة عن توقف موازناتها المالية، ولضمان استمرار العملية التعليمية حفاظاً على مستقبل الطلاب، إذ فتحت لهم أمل التعليم والالتحاق بالتخصصات الفنية التي تساعدهم للحصول على فرص عمل مناسبة وبناء مستقبلهم.

ووفق عميد الكلية، فقد تقدم للامتحانات النصفية 350 طالباً وطالبة لتخصصات الكلية الأربعة «علوم الحاسوب، القابلات، المحاسبة المالية، إدارة الأعمال» بمستوياتهم الدراسية الثلاث، لافتاً إلى أنّ الامتحانات سارت بشكل طبيعي وسلس، ولم يسجل أي حالة مخالفة لقوانين وقواعد الامتحان، وذلك بجهود الهيئة التدريسية والموظفين والمتعاقدين الذين يبذلون قصار جهدهم من أجل استمرار تقدم الكلية ونجاحها في رفد المحافظة بكوادر شابة مؤهلة.

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