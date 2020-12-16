ألوية العمالقة تنتشر في أبين

المصدر: عدن - البيان

أعلنت ألوية العمالقة، انتشارها في محافظة أبين، مع اقتراب انتهاء انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي من المحافظة تنفيذاً لاتفاق الرياض، وقبل يومين من انتهاء المدة الزمنية لذلك. وذكرت ألوية العمالقة في بيان عسكري، أنّه وبناءً على بتوجيهات من قوات التحالف العربي، أرسلت ألوية العمالقة قوة عسكرية للفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات الشرعية في محافظة أبين، ستقوم قوات العمالقة بوضع نقاط فاصلة في خطوط التماس للفصل بين القوتين تنفيذاً لاتفاق الرياض.

وأوضح أحد ألوية العمالقة، أنّ القوات تولت المهمة بقيادة قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي لحفظ السلام في أبين ونشر نقاط لسد الفراغ الأمني، إذ توجهت هذه القوات وفق توجيهات التحالف العربي وأوامر من قيادة ألوية العمالقة للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في محافظة أبين. وتأتي مشاركة قوات ألوية العمالقة في الإشراف على حفظ السلام والأمن في أبين، ضمن مساعي توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي، وسط توافق من المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

إلى ذلك، قال اللواء الركن فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة عدن أبين لحج الضالع، إنّه تمّ تسليم المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمحافظة أبين بكل سلاسة وترحيب، وأنّه لا توجد أي مشكلة عقب الاستلام والتسليم وأنّ كل القيادات الأمنية والسياسية، رحبت بقرارات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والبدء بتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

ونفى باعش قائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن لحج أبين الضالع، وجود أي عوائق أو عرقلة لعملية تسلم معسكر قوات الأمن ولا صفة لمن يدعون تمثيلها، مطالباً وسائل الإعلام المحلية باستقاء المعلومات والأخبار المتعلّقة بقواته من مصدرها الحقيقي المتمثل بالمركز الإعلامي لقوات الأمن الخاصة بالعاصمة المؤقّتة عدن.

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