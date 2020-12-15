السودان خارج قائمة الإرهاب

المصدر: أبوظبي، واشنطن، الخرطوم - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، رسمياً، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تاريخية، تنهي قرابة 3 عقود من العقوبات، وذلك بعد انقضاء فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً.

ورحبت دولة الإمارات، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، التهنئة إلى السودان وشعبه الشقيق، على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية، التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.

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رسمياً..السودان خارج قائمة «رعاة الإرهاب» الأمريكية

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