رئيس إسرائيل يهاتف ملك البحرين

المصدر: (المنامة - بنا)

أبلغ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، حرص مملكة البحرين على إقامة علاقات طيبة مع الجميع بما يخدم عملية السلام في المنطقة لصالح دولها وشعوبها.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ملك البحرين، أمس، من ريفلين الذي هنأ خلال الاتصال ملك البحرين بالعيد الوطني وذكرى توليه مقاليد الحكم، مشيداً بتطور العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، وعبر عن أمله في أن يسهم إعلان تأييد السلام بين البلدين في خدمة شعبيهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، فيما شكره الملك على هذا الاتصال. وفي سبتمبر الماضي، توصلت البحرين وإسرائيل لاتفاق سلام بين البلدين، أعقبه التوقيع وتبادل زيارات هي الأولى بين الجانبين.

وكان العاهل البحريني قد اعرب عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كأرضية لإحلال السلام، مؤكداً موقف المنامة الراسخ والثابت بدعم القضية الفلسطينية.

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