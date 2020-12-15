قرقاش: البحرين أول من يراعي حقوق الجار وهي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مملكة البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، مؤكداً أنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أياً كان، من جهتها.

وقال معاليه في تغريده نشرها على حسابه في موقع «تويتر»: «نعرف، ونثق، بأن البحرين الشقيقة أول من يراعي حقوق الجار ويحترمها، وأن المنامة بعراقتها هي سيدة الأعراف في التعامل الحكيم واللائق، وأنها لا ترضى أن يكون التجاوز، أياً كان، من جهتها»، وأشار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن هذه «سنّةٌ سنّتها البحرين والتزمتها قيادتها، فكسبت الاحترام وثقة جيرانها».

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