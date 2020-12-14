الحوثيون ينسفون السلام بالتصعيد في الحديدة

المصدر: عدن - البيان

مع استمرار بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة مناقشة اقتراحات جديدة لخطة إعادة انتشار بديلة في مدينة وموانئ الحديدة، هددت ميليشيا الحوثي بتفجير الموقف عسكرياً متجاوزة الخروق اليومية التي ترتكبها في مختلف محاور القتال في المحافظة.



وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة تواصل مناقشة مجموعة من الاقتراحات لوضع خطة انتشار بديلة عن تلك التي كانت قائمة قبل إفشالها من قبل ميليشيا الحوثي، كما تواصل البحث عن مقر بديل لتمركزها بحيث تكون بعيدة عن هيمنة الميليشيا، وقالت إن المناقشات مستمرة ولم يتم التوصل إلى رؤية متفق عليها بعد.



وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي طرح مجموعة من الأفكار، وتمسك بمطلبه الخاص بنقل مقر إقامة البعثة من سفينة ترسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي ومحاسبة المتورطين في قتل ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي، وأن الميليشيا مستمرة في عرقلة عمل البعثة وتقييد حركتها وترفض حتى الآن نزع حقول الألغام التي زرعتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى رغم انقضاء عامين على توقيع اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار ودخوله حيز التنفيذ.



إلى ذلك هدد رئيس الجانب الحوثي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار محمد القادري بتفجير الموقف عسكرياً في الحديدة، وقال عقب لقاء مع كبير المراقبين الدوليين إنهم «قادرون على فتح جبهات الحديدة في أي لحظة».

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