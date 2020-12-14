الكشف عن موعد الموجة الثانية لكورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بجامعة عين شمس، عضو اللجنة العليا للفيروسات في مصر، أن ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون في آخر يناير، حيث تصل الإصابات إلى أعلى المستويات، مؤكدة أن المهم هو انخفاض نسبة الوفيات، موضحة أن نسبة 85% من الوفيات ممن يعانون من الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أن حالات فيروس كورونا بدأت في الزيادة، ووصلت إلى نحو 500 حالة، ومن الملاحظ انتشار العدوى، لكنها أقل حدة من الموجة الأولى، رغم سرعة الانتشار.

وأضافت "أنور"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، اليوم الاثنين، أن الحالات الخفيفة تعالج في المنزل، لافتة إلى أن وزارة الصحة حصلت على خبرة كبيرة في مواجهة الفيروس، بسبب الموجة الأولى، معربة عن شكرها للوزارة التي توفر الأدوية اللازمة، وتكشف البيانات أولا بأول.

وأكدت ضرورة عزل أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، محذرة من إصابة أسر كاملة بالفيروس، مشددة على ضرورة الحرص وعدم التهاون، بحجة أن العدوى ستكون خفيفة، ويجب التمسك بالإجراءات الاحترازية كافة.

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