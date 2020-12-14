قرار فوري من السيسي بشأن مشروع "سكن لكل المصريين"

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية، في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وامتدادا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي اطلع على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات، بمساحة 300 فدان، التي ستمثل مركزاً متكاملاً وحديثاً لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومباني إدارية ومنشآت ترفيهية.

وهي المحطة التي سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي، حيث تقع بجانبه مباشرةً، عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري، الأمر الذي سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين، من وإلى كل أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.

واستعرض السيسي ما تم من تطوير للمدخل الشرقي للقاهرة على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكباري المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.

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