عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي بوري إيفانوفيتش بوريسوف نائب رئيس وزراء في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في موسكو - العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة ونتطلع في ظل الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إلى تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية وسعادة ميخائيل بوغدانوف المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من مسؤولي البلدين.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز