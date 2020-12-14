أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن مركز التواصل الحكومي على تويتر تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط في الحكومة الجديدة والشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع وخليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية.

كما تم إعادة تعيين الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

وكان أمير الكويت أصدر أمرا أميريا يوم الثلاثاء الماضي بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، رئیسا لمجلس الوزراء.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر الجاري .

ويفتتح أمير الكويت غدا الثلاثاء أولى جلسات مجلس الأمة لفصله التشريعي السادس عشر وهو أول فصل تشريعي في عهده .

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز