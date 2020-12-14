البحرين تقرر افتتاح قنصلية في «العيون» المغربية

المصدر: (المنامة - وكالات)

انضمت مملكة البحرين، أمس، إلى عديد الدول التي تفتح قنصليات لها لدى المغرب، في الصحراء المغربية. وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، «أصدر مرسوماً بإنشاء قنصلية عامة للمملكة في مدينة العيون لدى المملكة المغربية».

ويأتي القرار في سياق دعم دولي لسيادة المغرب على الصحراء، إذ أعرب ملك البحرين يوم الجمعة الماضي، عن «ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء»، وقرارها «افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة»، مؤكداً أنها «خطوة تاريخية مهمة تعزز السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية». وكانت وكالة أنباء البحرين أفادت بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في اتصال مع العاهل المغربي في 26 نوفمبر الماضي دعم المملكة وتضامنها «مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي».

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعلن قراراً مماثلاً في 20 نوفمبر، بينما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تفتح ممثلية دبلوماسية في الصحراء مطلع نوفمبر. كما أفادت الخارجية المغربية بأن جمهورية هاييتي قرّرت هي الأخرى افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة جنوبي العيون. وحتى الآن افتتح نحو 16 بلداً أفريقياً قنصليات في الصحراء المغربية، إذ حصلت الرباط على الدعم لموقفها بعد انضمامها للاتحاد الأفريقي في عام 2017.

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